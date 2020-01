Die SPD schlägt vor, dass Bürger finanziell belohnt werden, die den Bau von Windrädern in ihrer Nachbarschaft akzeptieren.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Miersch sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von einem "Windbürgergeld". Es gehe darum, die Akzeptanz zu erhöhen und so den Ausbau der erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiere mehrere Konzepte, darunter auch eine Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks.



Miersch kritisierte, die Planungsprozesse für solche Anlagen seien langatmig. Das werde sich Deutschland nicht mehr erlauben können, wenn es die Energiewende schaffen wolle.