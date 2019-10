Der Ausbau der Windkraft an Land geht weiter deutlich zurück.

Wie die "Fachagentur Windenergie an Land" ermittelte, gingen von Januar bis September dieses Jahres bundesweit knapp 150 Anlagen mit einer Gesamtleistung von gut 500 Megawatt ans Netz. Dieser Wert wurde den Angaben zufolge in den vergangenen fünf Jahren schon im ersten Quartal erreicht.



Die Zahlen sind seit 2017 rückläufig. Damals wurden noch mehr als 1.850 Anlagen mit einer Leistung von knapp 5.500 Megawatt gebaut. 2018 waren es dann deutlich weniger als 800, die Leistung sank auf weniger als die Hälfte.



Hauptgründe für die Krise des Windkraftausbaus sind lange Genehmigungsverfahren und zahlreiche Klagen. Wirtschaftsminister Altmaier will den Ausbau wieder beschleunigen und mehr Flächen ausschreiben sowie die Genehmigungen straffen und die Akzeptanz der Windparks erhöhen.



Die Fachagentur Windenergie an Land ist ein gemeinnütziger Verein. Mitglieder sind nach eigenen Angaben Bund, Länder, kommunale Spitzenverbände, Wirtschafts- und Naturschutzverbände sowie Unternehmen.