Der Bundestag hat einem schnelleren Ausbau der Windkraft auf See zugestimmt.

Für eine entsprechende Gesetzesänderung votierten am Abend in Berlin die Koalitionsfraktionen von Union und SPD. Grüne, Linke und FDP enthielten sich, die AfD stimmte dagegen. Konkret soll die bisherige Zielmarke beim Ausbau von 15 auf 20 Gigawatt Leistung bis 2030 angehoben werden. Weitere zehn Jahre später sollen schließlich 40 Gigawatt erreicht werden.



Ende des vergangenen Jahres waren knapp 1.500 Windräder in der deutschen Nord- und Ostsee installiert. Diese kamen zusammen auf eine Gesamtkapazität von 7,5 Gigawatt. Der dort produzierte Strom spielt im Konzept der Bundesregierung für mehr Klimaschutz eine zentrale Rolle.

