Das Europaparlament in Straßburg hat neue Vorgaben zum Einsatz Erneuerbarer Energien beschlossen.

Der Anteil von Ökostrom und alternativen Brennstoffen soll bis zum Jahr 2030 auf 32 Prozent steigen. Auch für die Energieeffizienz und das Stromsparen wurden neue Zielwerte festgelegt. Wenn der Europäische Rat abschließend zustimmt, bleiben den Mitgliedsländern der EU 18 Monate Zeit, um die Vorgaben in nationales Recht zu übernehmen. Ziel ist es, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken sowie die Abhängigkeit Europas von Gas-, Öl- und Kohleimporten zu reduzieren.



Nach Schätzungen der Internationalen Energiebehörde wird die weltweite Energienachfrage in den nächsten 20 Jahren stark steigen, vor allem in Asien. Hauptgrund ist der erwartete Anstieg der Weltbevölkerung um 1,7 Milliarden Menschen.