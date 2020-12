20 Jahre ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz nun alt und seitdem wird kräftig daran herumgebastelt, Novelle folgt auf Novelle, so auch jetzt. Es war das große Weihnachtsbasteln in der Energiepolitik – und heute wurden die Ergebnisse präsentiert. Nicht den staunenden Eltern, sondern dem Parlament.

Dabei war schnell klar: diese EEG-Novelle bringt höchstens schrittweise Verbesserung, es ist nicht der große Befreiungsschlag einer Reform. Oder, um im Adventsthema zu bleiben: Diese EEG-Novelle ist nicht die hellste Kerze auf dem Kranz. Sie bleibt hinter den Anforderungen zurück. Das wurde auch in der deutlich geschrumpften Debattenzeit von gut einer halben Stunde deutlich. Corona-bedingt wurde der Sitzungstag morgen abgesagt und die Themen heute auf das Allernötigste beschränkt.

Endlich mehr Anreize

Zuerst zu den positiven Seiten dieser EEG-Novelle: Da zeichnen sich Fortschritte beim sogenannten Mieterstrom ab, mit dem auch endlich Mieter an der Energiewende teilhaben können, weil Eigentümer die Dächer für preiswerten Solarstrom nutzen und an ihre Mieter weiterverkaufen. Die sollen nun auf Quartiers-Basis und nicht mehr nur auf Hausbasis genutzt werden können. Gerade in Städten ein nützlicher Ansatz, wenn denn irgendwann eine konkrete Defintion für Quartier gefunden wird. Aber das nur am Rande.

Verbesserungen gibt es auch für kleine Solaranlagen auf dem Eigenheim. Die bleiben bis 30 Kilowatt Jahresleistung von der EEG-Umlage verschont. Auch wenn hier "nur" eine EU-Regelung umgesetzt wird, könnte es doch ein entscheidender Anreiz für Privatleute sein, sich zum E-Auto auch gleich noch eine Solar-Anlage anzuschaffen und den Ausbau der Erneuerbaren weiter voranzutreiben.

Positive Impulse könnte auch die Beteiligung von Kommunen beim Windstrom bringen. Windrad akzeptieren, Sportplatz finanzieren – so die Idee, die im Grundsatz richtig klingt. Allerdings ist das keine zwingende Regelung, sondern es steht ein "dürfen" im Gesetzestext.

Vertagte Entscheidung

Auf der anderen Seite hat die EEG-Novelle auch Schattenseiten. Denn es fehlt ein zentraler Punkt: die Erhöhung der Zielmarke von jetzt 65 Prozent Ökostrom im Jahr 2030 auf – ja auf was eigentlich? Dieser Wert soll erst im Frühjahr nächsten Jahr festgelegt werden. Da hat der Bastelkleber – bei der EEG-Novelle innerhalb der GroKo - offenbar nicht gereicht.

Das Argument, dass man nichts übers Knie brechen wollte, weil sich in Brüssel noch mit dem EU-Parlament einigen müsste, zählt nicht wirklich. Dass es sich um mindestens 55 Prozent Senkung der Treibhausgas-Emissionen handeln wird, ist schon seit Monaten absehbar.

Der Verdacht steht im Raum, so ist es aus mehreren Fraktionen zu hören, dass diese Einigung von der Union auf die lange Bank geschoben werden soll, um dann nach der Bundestagswahl als Verhandlungsmasse – potentiell mit den Grünen – genutzt zu werden.

Die Große Koalition geht nach dem Weihnachtsbasteln am EEG in eine kurze Winterpause. Knubbelt sich die Kleberreste von den Fingern, sortiert das bunte Papier. Im ersten Quartal kommt das EEG erneut auf die Tagesordnung, um die wichtige Frage der Ausbauziele zu klären. Warum hat man das jetzt nicht klären können? Es ist höchste Zeit für einen ambitionierten Schritt bei den erneuerbaren Energien. Denn sie sind das Rückgrat der Energiewende. Im Moment wirkt es eher so, als hätte die GroKo ihre Bastelsachen einfach nur lustlos zur Seite gelegt, als es ein bisschen komplizierter wurde.

