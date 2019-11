In Deutschland ist noch nie so viel Strom mit Windkraft erzeugt worden wie in diesem Jahr.

Bisher wurden nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon fast 108.000 Gigawattstunden Strom generiert. Das seien etwa 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit der Strommenge ließe sich der Verbrauch aller deutschen Haushalte für ein komplettes Jahr decken. Weiter hieß es, Grund für den Rekord sei das bisher ungewöhnlich windreiche Jahr 2019.