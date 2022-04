Durch russische Angriffe ist ein Teil einer Rüstungsfabrik in der Nähe von Kiew zerstört worden. (Foto vom 15.4.2022) (AFP)

Der Geheimdienst sprach von einer russischen Provokation und veröffentlichte Tonaufnahmen, um die Aussage zu stützen. Verifizieren lassen sich die Angaben nicht. Konkret geht es um den Vorwurf, das ukrainische Militär habe mit Hubschraubern eine russische Ortschaft nahe der Grenze angegriffen und dabei mehrere Zivilisten verletzt. Moskau hatte in den vergangenen Wochen mehrfach ähnliche Vorwürfe erhoben. Das Verteidigungsministerium hatte zuletzt erklärt, man werde als Reaktion auf ukrainische Angriffe den Raketenbeschuss auf Kiew ausweiten. Heute waren laut Berichten in der Hauptstadt starke Explosionen zu hören. In der vergangenen Nacht war in der Nähe von Kiew eine Raketenfabrik beschossen worden.

Nach ukrainischen Angaben wurden bei einem Angriff im Osten des Landes mehrere Zivilisten getötet. Die Staatsanwaltschaft der Region Charkiw erklärte, russische Soldaten hätten das Feuer auf Menschen eröffnet, die andere aus der Region in Sicherheit bringen sollten.

