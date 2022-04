Russische Invasion

Durch russische Angriffe ist ein Teil einer Rüstungsfabrik in der Nähe von Kiew zerstört worden. (Foto vom 15.4.2022) (AFP)

Das Verteidingungsministerium teilte mit, die seit Wochen belagerte Stadt Mariupol sei Ziel eines Angriffs mit Langstreckenbombern gewesen. Das russische Militär versuche darüber hinaus auch die Orte Rubischne und Popasna in der ostukrainischen Region Luhansk einzunehmen. Reporter der Nachrichtenagentur AP melden eine schwere Explosion in der Stadt Kramatorsk in der Region Donezk, möglicherweise als Folge eines Raketeneinschlags. Der Bahnhof der ostukrainischen Stadt war in der vergangenen Woche Ziel eines Angriffs, bei dem mehr als 50 Menschen getötet wurden. Die Berichte lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Russland warf der Ukraine zum wiederholten Mal vor, Ziele im Nachbarland anzugreifen, etwa im Verwaltungsbezirk Bjransk nahe der Grenze, was Kiew zurückwies. Das Verteidigungsministerium in Moskau kündigte an, man werde als Reaktion die Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt ausweiten. Laut Berichten waren auch in Kiew Explosionen zu hören. In der Nacht wurde nahe der Hauptstadt eine Raketenfabrik angegriffen.

Weiterführende Informationen

