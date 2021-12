Protest gegen Corona-Politik in Greiz (Bodo Schackow/dpa)

Im bayerischen Schweinfurt kam es laut der Polizei nach einem zunächst friedlichen Verlauf einer Kundgebung zu Ausschreitungen. Teilnehmer attackierten Polizisten und versuchten, ein Polizeiauto anzuzünden. Zehn Personen wurden festgenommen; zwei von ihnen werden heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. In Gotha in Thüringen gab es bei einer nicht angemeldeten Demonstration mehrere Straftaten; auch hier wurde ein Polizist angegriffen. Im sächsischen Bennewitz bei Leipzig wurden nach Polizeiangaben zwei Reporter von Rechtsextremen attackiert. In dem Ort waren bereits gestern Vormittag bei Protesten zwei Polizisten verletzt worden. Auch aus Plauen wurden Kundgebungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen gemeldet.

Schon am Samstag hatte es bei Demonstrationen im thüringischen Greiz und im baden-württembergischen Reutlingen Attacken auf Polizisten gegeben.

