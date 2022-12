Bereits nach dem Spiel der Marokkaner gegen Belgien vor zehn Tagen hatte es Randalen in Brüssel gegeben. (picture alliance / dpa / BELGA / Nicolas Maeterlinck)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga wurden in Brüssel Container angezündet, auch flogen Steine. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm mehrere Menschen fest. Auch in den Niederlanden kam es wieder zu Ausschreitungen. In Rotterdam nahm die Polizei 35 Menschen fest.

Schon bei den Gruppenspielen Marokkos war es in beiden Ländern zu Randalen gekommen. Die Mannschaft hatte sich mit einem 3:0 im Elfmeterschießen gegen Spanien den Einzug ins Viertelfinale der WM gesichert.

Portugal zog gestern Abend mit einem 6:1-Sieg gegen die Schweiz nach.

