Protest gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Rostock (Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild)

In Magdeburg kam es zu Ausschreitungen, als nach Angaben der Polizei Absperrungen durchbrochen und Einsatzkräfte mit Flaschen und Pyrotechnik angegriffen wurden. Auch im sächsischen Landkreis Zwickau meldete die Polizei Angriffen auf Beamte, 14 Einsatzkräfte seien verletzt worden. In Rostock wurden auf einer angemeldeten Demonstration zahlreiche Verstöße gegen die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht registriert. Auf den Versuch, Absperrungen zu durchbrechen, reagierte die Polizei mit Schlagstöcken. Ordnungswidrigkeiten wurden in Leipzig, Dresden und Fulda festgestellt.

In anderen Teilen des Bundesgebiets verliefen ähnliche Proteste friedlich, so etwa in Nürnberg, Friedrichshafen, Mannheim und Gummersbach.

