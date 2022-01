Auch am Samstag protestieren wieder in mehreren Städten Gegner der Corona-Politik (Archivbild aus Mannheim). (René Priebe/PR-Video/dpa)

Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, werden bei einer Demonstration in Hamburg am Nachmittag rund 11.000 Menschen erwartet. Die Polizei stelle sich erneut auf einen Großeinsatz ein. Auch in Städten wie Freiburg, Frankfurt, Düsseldorf und Magdeburg soll es Demonstrationen geben. Zum Teil ist auch ein Gegenprotest geplant.

