Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Gera (Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa)

Nach Angaben der Polizei demonstrierten in Thüringen insgesamt rund 23.000 Personen bei mehr als 90 Versammlungen. Diese seien weitestgehend nicht angemeldet gewesen, hieß es. Größere Zwischenfälle seien zunächst nicht bekannt geworden. Lediglich in Jena sei bei einer Blockade eines Aufzugs Pfefferspray eingesetzt worden. In Leipzig gerieten laut Polizei Maßnahmen-Kritiker und Teilnehmer des Gegenprotests aneinander. Auch aus Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wurden Demonstrationen vor allem von Gegnern der Maßnahmen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.