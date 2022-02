Immer wieder werden in Mexiko Journalisten getötet. Hier stehen Journalisten am Grab eines ermordeten Kollegen. (GUILLERMO ARIAS / AFP)

Er sei von Unbekannten erschossen worden, meldet ein lokales Medienportal. Es handelte sich um den dritten Reporter, der seit Jahresbeginn allein in Tijuana getötet wurde, im ganzen Land waren es mindestens fünf.

Im vergangenen Jahr war Mexiko nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen zum dritten Mal in Folge das gefährlichste Land für Journalisten. Demnach wurden in dem nordamerikanischen Staat 2021 sieben Reporter im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet. Nach Angaben der Regierung werden mehr als 90 Prozent der Angriffe und Morde an Journalisten und Aktivisten in Mexiko nicht bestraft. Staatspräsident López Obrador stellt kritische Journalisten immer wieder öffentlich als Lügner dar.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.