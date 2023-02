Öffentlicher Dienst

Warnstreik im öffentlichen Dienst gehen weiter. (Ann-Marie Utz/dpa)

Das berichteten die regionalen Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Vor allem in kommunalen Verwaltungen wurde die Arbeit niedergelegt, unter anderem in Recklinghausen und Bielefeld. In Bottrop waren die Beschäftigten der Sparkasse sowie eine Krankenhauses aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Auch aufgrund des anstehenden Karnevalswochenendes soll der Umfang der Warnstreiks diesmal etwas geringer ausfallen als in den vergangenen Tagen.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Kommunalen Arbeitgeber lehnen dies als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Für morgen sind umfangreiche Warnstreiks an Flughäfen geplant.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.