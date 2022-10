Saskia Esken, SPD-Co-Vorsitzende, spricht beim Juso- Bundeskongress in Oberhausen. (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Der Zusammenhalt in Deutschland gerate durch die Inflation und die vorhergesagte Rezession ernsthaft in Gefahr, sagte sie am Abend auf dem Bundeskongress der Jusos in Oberhausen. Die Lösung dafür könne nur ein handlungsfähiger Staat sein, der die Bürger entlaste und zugleich das Problem der hohen Preise an der Wurzel packe. Dafür brauche es eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen, betonte Esken. Sie werde das Thema auch in der Ampel-Koalition weiter verfolgen. Allerdings sei die Zusammenarbeit dort schwierig.

Die Jusos kritisierten nach Eskens Rede die Rolle der SPD in der Koalition. Sie stelle nicht laut genug die für die Sozialdemokraten wichtige Gerechtigkeitsfrage, hieß es.

