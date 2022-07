Soldat der malischen Armee mit Kalaschnikow AK-47. Archivbild. (imago images/Joerg Boethling)

Nahe der Grenze zu Mauretanien wurden demnach mindestens 12 Menschen getötet, darunter drei Zivilisten. Bei zwei weiteren Angriffen im Zentrum des Landes seien sechs Soldaten getötet worden. Die Streitkräfte erschossen nach eigenen Angaben 48 Angreifer.

In der vergangenen Woche hatten dschihadistische Rebellen die größte Militärbasis in Mali attackiert. Vor zehn Jahren hatte in dem Land ein islamistischer Aufstand begonnen, seit 2013 sind in dem Land UNO-Friedenstruppen stationiert, an denen auch die Bundeswehr beteiligt ist.

