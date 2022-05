Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums erlag ein Palästinenser Schussverletzungen, nachdem israelische Soldaten auf ihn in der Nähe eines Kontrollpunktes gefeuert hatten. Das israelische Militär teilte mit, der Mann habe versucht, illegal den Sicherheitszaun zwischen Israel und dem Westjordanland zu überwinden.

In der Jerusalemer Altstadt wurde nach israelischen Polizeiangaben ein Polizist von einem Palästinenser mit einem Messer angegriffen. Andere Beamte am Damaskustor hätten auf den Angreifer geschossen. Sanitäter teilten mit, der angegriffene Polizist sei in mäßigem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum Zustand des Angreifers gab es keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.