Protest gegen Corona-Politik in Greiz

Nach Angaben der Polizei wurden am Abend in Bennewitz bei Leipzig zwei Reporter tätlich angegriffen. In dem Ort waren bereits heute Vormittag bei Protesten gegen die Corona-Regeln zwei Polizisten verletzt worden. Die Journalistengewerkschaft dju berichtet von Übergriffen auf insgesamt drei Reporter. Sie warf der Polizei zudem vor, sie habe die Journalisten nicht geschützt, sondern diese aufgefordert, ihre Arbeit zu beenden, da man nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren könne.

Gestern waren im thüringischen Greiz nach Angaben der Polizei 14 Einsatzkräfte verletzt worden. Mehr als 40 Strafverfahren wurden eingeleitet. Auch im baden-württembergischen Reutlingen kam es zu Auseinandersetzungen. In Hamburg verlief eine Kundgebung mit mehreren tausend Menschen nach Angaben der Polizei friedlich.

Bundesinnenministerin Faeser appellierte an Teilnehmer von Protesten gegen die Corona-Politik, sich stärker von sogenannten Reichsbürgern und anderen Rechtsextremisten abzugrenzen. Auch in der sogenannten Querdenker-Bewegung nehme die Gewaltbereitschaft zu, sagte die SPD-Politikerin der Funke-Mediengruppe.

