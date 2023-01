Südamerika

In Peru kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. (dpa / AP / Martin Mejia)

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, wurden Einsatzkräfte in der Hauptstadt Lima mit Steinen beworfen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Auch in anderen Teilen Perus gab es Demonstrationen. Bei Zusammenstößen in Arequipa im Süden des Landes kam den Berichten zufolge eine Person ums Leben.

In Peru kommt es seit der Amtsenthebung und Verhaftung des linksgerichteten damaligen Präsidenten Castillo Anfang Dezember zu Unruhen.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.