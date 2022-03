Alleine in Berlin hat ein Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Umweltschutzinitiativen und Friedensgruppen 100.000 Teilnehmer angemeldet. Das Motto lautet: "Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine".

Bundesweit haben mehr als 50 Organisationen zu Demonstrationen aufgerufen. In Hamburg kündigte der Deutsche Gewerkschaftsbund für den Mittag eine Kundgebung an. Auch in Frankfurt am Main, Stuttgart und Leipzig sind Protestveranstaltungen angemeldet.