Hinrichtung durch Giftspritze in Texas. (picture alliance/AP Photo/Pat Sullivan)

Ein 54-Jähriger wurde im Staatsgefängnis von Huntsville mit der Giftspritze exekutiert. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er im Jahr 1998 drei Teenager im Schlaf erschossen hatte. Es war die dritte Hinrichtung in Texas in diesem Jahr; erst vor einer Woche war ebenfalls in Huntsville ein 43-Jähriger getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.