Die Provinz Hatay im Süden der Türkei, hier nach den Erdbeben Anfang Februar, ist erneut von Erdstößen erschüttert worden. (AFP / Bulent Kilic)

Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad hatten die Erdstöße eine Stärke von 6,4 und 5,8. In der Provinz Hatay im Süden der Türkei kamen mindestens drei Menschen ums Leben, wie Innenminister Soylu mitteilte. Hunderte weitere Menschen wurden demnach verletzt. Auch im Norden Syriens meldeten Hilfsorganisationen Verletzte. Mehrere schon beschädigte Häuser stürzten den Angaben zufolge ein.

Am 6. Februar hatten Beben der Stärke 7,7 und 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert. Mehr als 47.000 Menschen kamen ums Leben.

Heute reisen Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Faeser in die Türkei. Laut dem Auswärtigen Amt werden wollen sie sich in der Region Gaziantep unweit der Grenze zu Syrien ein Bild der Lage machen. Unter anderem sind Gespräche mit Vertretern von Hilfsorganisationen geplant. Zudem werden sich Baerbock und Faeser eines der wiedereröffneten Visaannahmezentren anschauen. Die Bundesregierung hatte beschlossen, Erdbebenopfern mit Angehörigen in Deutschland die Einreise mit Kurzzeit-Visa erheblich zu erleichtern.

