Trotz Massenverhaftungen demonstrieren in Sankt Petersburg und anderen russischen Städten die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. (dpa-news / Dmitri Lovetsky)

Wie das Bürgerrechtsportal Owd-Info mitteilte, wurden mindestens 413 Personen in 13 Städten inhaftiert. Die meisten Festnahmen gab es demnach in Moskau und St. Petersburg. Insgesamt sind nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in den vergangenen Tagen in Russland mehr als 6.000 Menschen bei Antikriegsdemonstrationen festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.