Auf Lampedusa sind erneut hunderte Migranten angekommen. (picture alliance / dpa / Zumapress / Cecilia Fabiano)

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Behörden meldet, habe man in den vergangenen Stunden mehr als 700 Neuankömmlinge gezählt. Das Erstaufnahmelager der Insel sei nach wie vor völlig überfüllt. Italiens Ministerpräsidentin Meloni appellierte erneut an andere Staaten, ihrem Land zu helfen. Bei ihrer Rede in der UNO-Generaldebatte in New York forderte sie die Vereinten Nationen zum "globalen Krieg" gegen Menschenhändler auf. Meloni steht seit knapp einem Jahr an der Spitze einer Koalition von Rechtsparteien. Die Bekämpfung illegaler Migration war eines der wichtigsten Versprechen ihres Wahlkampfes.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.