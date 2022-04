Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Presseberichten wird ihm Verschwörung zur Veröffentlichung staatsgefährdenden Materials vorgeworfen. Der 54-jährige Lehrer der Journalismus-Abteilung der chinesischen Universität in Hongkong, Allan Au, wurde am Morgen von der Polizei abgeholt. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft. Seit dem Erlass der Pekinger Sicherheitsgesetze im Juli 2020 ist die Pressefreiheit in der chinesischen Sonderverwaltungsregion schwer unter Druck geraten. Immer wieder werden Journalisten festgenommen oder gehen ins Exil.

