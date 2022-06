12. Opfer in diesem Jahr

Journalisten aus Veracruz in Mexiko gedenken im Januar ihrer getöteten Kollegen und fordern ein Ende der Angriffe auf Journalisten. Nun ist wieder ein Journalist ermordet worden. (picture alliance/dpa | Felix Marquez)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Reporter einer Regionalzeitung erschossen, als er gerade sein Haus in Ciudad Victoria verließ. Seine Frau und seine Tochter wurden bei dem Attentat verletzt. Der Journalist hatte in den Online-Netzwerken immer wieder Fälle von mutmaßlicher Korruption angeprangert. Er war bereits der 12. Reporter in Mexiko, der in diesem Jahr getötet wurde. Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte schnelle Ermittlungen.

Mit etwa 150 ermordeten Journalisten seit dem Jahr 2000 ist Mexiko nach Angaben der Organisation eines der gefährlichsten Länder der Welt für Medienvertreter.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.