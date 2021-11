Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi (Archivbild) (AFP / Alex Halada)

Bei einem Treffen in Teheran einigten sich die iranische Führung und die Internationale Atomenergiebehörde lediglich auf eine Fortsetzung der Beratungen. Außenminister Amirabdollahian warf der Behörde vor, im Atomstreit nicht neutral vorzugehen. IAEA-Chef Grossi hatte zu bestimmten Atomanlagen mehr Informationen und Zugang gefordert. Er ließ am Abend kurzfristig eine Pressekonferenz absagen.

Am Montag soll in Wien eine neue indirekte Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA starten. Der damalige US-Präsident Trump hatte die Vereinbarung, die den Bau von Atomwaffen in Iran verhindern soll, 2018 verlassen und neue Sanktionen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.