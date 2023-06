Nach tödlichen Schüssen

Die Unruhen in Frankreich lassen nicht nach - hier ein aktuelles Bild aus Nanterre, wo ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden war. (Aurelien Morissard / AP / Aurelien Morissard)

Die Sicherheitsbehörden verzeichnen zahlreiche Zusammenstöße. Im Pariser Vorort Nanterre wurde eine Bankfiliale in Brand gesetzt, Geschäfte wurden geplündert. Seit dem Abend fahren in der franzöischen Hauptstadt keine Busse und Bahnen mehr. In Lille, Lyon und Bordeaux setzte die Polizei Spezialeinheiten ein, in Grenoble wurde ein Bus beschossen. In Marseille setzte die Polizei Tränengas ein, als es zu Auseinandersetzungen mit Jugendlichen kam. Innenminister Darmanin betonte, der Staat müsse eine entschlossene Reaktion zeigen. Mehr als 100 Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften. Mehr als 30 Menschen wurden festgenommen, die meisten von ihn seien Minderjährige, meldet die Nachhrichtenagentur Belga. Belgische Medien zeigten Bilder eines brennenden Autos und Polizisten in Kampfmontur.

Auslöser für die Gewaltausbrüche waren die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf einen 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre, einem Pariser Vorort. Gegen den Polizisten wurde ein Verfahren wegen Totschlags eingeleitet.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.