Nahost-Konflikt

Solidaritätskundgebung für Israel in Berlin am vergangenen Wochenende - auch an diesem Wochenende sind weitere pro-israelische wie pro-palästinensische Demos in deutschen Städten geplant. (imago-images / Funke Foto Services)

Ein Schwerpunkt ist Berlin, wo heute und morgen mehrere Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen angemeldet sind. Zudem sind unter anderem in München, Stuttgart und Hannover pro-israelische Kundgebungen geplant. In Duisburg und Dortmund wurden Veranstaltungen zur Unterstützung der Bevölkerung im Gazastreifen angemeldet. In Magdeburg hat die Polizei eine Kundgebung verboten. Sie sollte offenbar als Ersatzveranstaltung für eine bereits abgesagte Versammlung dienen, bei der die Verbreitung anti-israelischer Propaganda befürchtet worden war.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.