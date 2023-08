In Kiew hat es erneut einen russischen Luftangriff gegeben. Hier ein Archivbild aus der ukrainischen Hauptstadt vom Mai. (dpa / AP / Evgeniy Maloletka)

Korrespondenten berichten über mehrere Explosionen in der Hauptstadt Kiew. Bürgermeister Klitschko forderte die Menschen auf, in Schutzräumen zu bleiben. Gestern Abend war in der Stadt Saporischschja eine russische Rakete in ein Hotel eingeschlagen. Nach Behördenangaben wurden dabei ein Mensch getötet und 16 weitere verletzt.

Der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, meldet den Abschuss einer weiteren Drohne über der russischen Hauptstadt. Der Luftraum über zwei Flughäfen wurde vorübergehen geschlossen.

