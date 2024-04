Ukraine meldet Angriff auf "Objekt der Energieversorgung" (im Archivbild: Heizkraftwerk von Charkiw nach russischen Beschuss). (- / Ukrinform / dpa / -)

Bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Pologi in der von Russland besetzten ukrainischen Region Saporischschja wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zwei Menschen getötet. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete zudem ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele in den grenznahen russischen Regionen Kursk, Belgorod und Kaluga. Insgesamt 17 Fluggeräte seien von der Luftabwehr zerstört worden. Nach Angaben des Gouverneurs von Kaluga wurde dort ein Öllager attackiert. Es habe aber weder Opfer noch Schäden gegeben.

Aus der Ukraine wurden erneut russische Drohnen-Angriffe gemeldet. In der südukrainischen Stadt Mykolajiw wurden Angaben der örtlichen Behörden ein Hotel und ein Objekt der Energieversorgung getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Auch aus der Region Kiew wurden Explosionen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.