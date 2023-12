Bürgerkriegsland

Bei den Opfern in der Provinz Deir ez-Zor soll es sich um pro-iranische Kämpfer handeln. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Sie beruft sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Wer die Luftangriffe geflogen hat, ist unklar. Zunächst wurde auf die USA verwiesen, später auf Israel. Das US-Militär bestritt dieses Mal auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP einen solchen Einsatz. Israel greift immer wieder Ziele im Nachbarland an, äußert sich aber meist nicht dazu. Im Osten Syriens wäre es Beobachtern zufolge der erste Angriff Israels gewesen.

Auch im Norden nahe Aleppo gab es Luftschläge. Dabei sollen vier Menschen getötet worden sein.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.