30. Woche in Folge

Erneut Massendemonstrationen gegen israelische Regierung

In Israel haben sich die 30. Woche in Folge zehntausende Menschen zu Massendemonstrationen gegen die Regierung versammelt. Landesweit wird die Teilnehmerzahl auf rund 160.000 geschätzt - die größte Kundgebung bildete sich in Tel Aviv.

29.07.2023