Großkundgebungen

Wieder Proteste gegen die Regierung in Israel (dpa / Ilia Yefimovich)

Auf einer Kundgebung in Tel Aviv warnte der ehemalige Regierungschef Barak vor einem bevorstehenden Umsturz im Land. Er forderte die Demonstranten zum gewaltlosen Widerstand auf.

Die in Teilen rechtsextreme Regierung von Ministerpräsident Netanjahu will dem Parlament ermöglichen, Entscheidungen des Höchsten Gerichts Israels aufzuheben. Außerdem soll ein größerer Einfluss auf die Besetzung von Richterstellen erlaubt werden. Die Opposition sieht die Gewaltenteilung in Gefahr.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.