Griechenland

Demonstranten vor dem Parlament in Athen. (Yorgos Karahalis / AP / Yorgos Karahalis)

Rund 5.000 Demonstrierende versammelten sich vor dem Parlament in Athen. In der zweitgrößten Stadt Thessaloniki waren es laut Polizeiangaben ebenso viele.

Die Teilnehmer verlangten unter anderem eine umfassende Aufklärung des Zugunglücks Ende Februar mit 57 Toten. Dieses wurde unmittelbar durch den Fehler eines Bahnhofsvorstehers verursacht. Die Demonstranten machen aber auch die griechische Regierungen und deren Vorgänger verantwortlich: Sie kritisieren, dass das Bahnsystem in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt und nicht ausreichend in das elektronische Leitsystem sowie andere Sicherheitsvorkehrungen investiert worden sei.

Ministerpräsident Mitsotaklis hatte kürzlich eine Mitverantwortung der Politik eingeräumt. Der bisherige Verkehrsminister Karamanlis war kurz nach dem Unglück zurückgetreten.

