Ein zerstörter Büroraum nach der neuen Angriffswelle. (Vasilisa Stepanenko / AP / dpa )

Nach Angaben der Behörden feuerten russische Flugzeuge Marschflugkörper ab; außerdem gab es Attacken mit Sprengstoff-Drohnen. Vor allem die Hauptstadt Kiew war demnach wieder Ziel der Angriffe. Es habe weder Tote noch Verletzte gegeben, aber vereinzelt Schäden an Gebäuden. Auch aus anderen Regionen wurden Angriffe gemeldet. Die ukrainische Luftwaffe konnte nach eigenen Angaben landesweit 37 von 40 Marschflugkörpern und 29 von 35 Drohnen in der Luft zerstören. Laut russischen Angaben wurde bei den Angriffen ein militärisches Ziel in der zentralukrainischen Region Chmelnyzkyj getroffen.

Schon in der Nacht auf Sonntag hatte es massive russische Luftangriffe gegeben. Die ukrainische Armee konnte nach eigenen Angaben von zahlreichen Drohnen iranischer Herkunft alle bis auf eine abfangen können. Der ukrainische Präsident Selenskyj lobte gestern Abend die Luftabwehr seines Landes in seiner täglichen Videoansprache ausdrücklich.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.