Das Bild zeigt den Erdrutsch in Las Tejerias Anfang Oktober. Von den aktuellen Überschwemmungen liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (AP / Matias Delacroix)

Nach Behördenangaben wurden in der Stadt Puerto La Cruz im Küstenstaat Anzoátegui sechs Tote gefunden. In der nahegelegenen Stadt Guanta kam ein Kind in den Fluten ums Leben. Rund 1.000 Rettungskräfte, Freiwillige und Polizisten waren demnach im Einsatz.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es in Venezuela infolge starker Regenfälle mindestens 80 Tote gegeben. Allein 54 Menschen kamen bei einem Erdrutsch in der Stadt Las Tejerias ums Leben.

