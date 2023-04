Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte der Zeitung, er erwarte, dass die Kundgebung unverzüglich aufgelöst werde, wenn es erneut zu menschenverachtenden und antisemitischen Parolen komme. Am vergangenen Samstag hatten hunderte Menschen an einer pro-palästinensischen Kundgebung in der Hauptstadt teilgenommen. Dabei sollen einige von ihnen antisemitische Parolen gerufen haben. Die Polizei in Berlin ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.