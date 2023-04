Die Polizei erstelle bereits eine Gefahrenprognose, schreibt die "Bild"-Zeitung . Zum jetzigen Zeitpunkt könnten aber noch keine Aussagen über behördliche Maßnahmen getroffen werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte dem Blatt, er erwarte, dass die Kundgebung unverzüglich aufgelöst werde, sollte es erneut zu offensichtlichen menschenverachtenden und antisemitischen Parolen kommen. Ein - so Schuster wörtlich - "Schleifenlassen rechtsstaatlicher Konsequenz" hielte er für gefährlich. Am vergangenen Samstag hatten hunderte Menschen an einer Kundgebung teilgenommen, die sich als "pro-palästinensisch" bezeichnete. Dabei sollen antisemitische und volksverhetzende Parolen zu hören gewesen sein, was scharfe Kritik nach sich zog.

Die Polizei, die nach eigenen Angaben mit rund 250 Einsatzkräften vor Ort war, nahm Ermittlungen auf.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.