Proteste in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Demonstranten versammeln sich mit georgischen, ukrainischen und EU-Fahnen vor dem georgischen Parlamentsgebäude. (Zurab Tsertsvadze / AP / dpa / Zurab Tsertsvadze)

Den zweiten Tag in Folge zogen Demonstranten mit Flaggen Georgiens und der EU vor das Parlament in der Hauptstadt Tiflis. Wie bereits gestern ging die Polizei unter anderem mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Menschen vor. Die Parlamentarier hatten den Gesetzentwurf gestern in erster Lesung gebilligt. Er sieht vor, dass Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Gelder aus dem Ausland erhalten, sich als sogenannte ausländische Agenten registrieren lassen müssen. Kritiker befürchten, dass so Andersdenkende unterdrückt werden sollen. Weil auch die EU das Gesetz kritisch sieht, bangen proeuropäisch eingestellte Georgier um die Chance ihres Landes, EU-Beitrittskandidat zu werden.

Bei den Protesten gestern Abend war es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Fast 70 Demonstranten wurden festgenommen. Präsidentin Surabischwili stellte sich hinter die Protestierenden. Sie kündigte ihr Veto gegen das Gesetz an. Darüber kann sich die Regierungspartei jedoch hinwegsetzen.

