Rostock: Polizeibeamte versuchen eine verbotene Demonstration gegen die Corona-Politik zu unterbinden. (dpa / Frank Hormann)

Kundgebungen gab es in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg. In Rostock beteiligten sich hunderte Menschen an einer Kundgebung trotz eines Verbots aller Demonstrationen. Mehrere Teilnehmer wurden nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen. Demnach waren viele Proteste nicht angemeldet. Weitere Kundgebungen gab es in Potsdam, Halle und Pforzheim. Gleichzeitig versammelten sich in mehreren Städten Gegendemonstranten.

Am Nachmittag hatte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen das Verbot sogenannter Montagsspaziergänge in Freiburg von Gegnern der Corona-Maßnahmen abgelehnt. Die Abwägung möglicher Folgen spreche dagegen, das Verbot bis zur endgültigen Entscheidung vorläufig auszusetzen, erklärten die Karlsruher Richter. Die Annahme der vorherigen Gerichtsinstanzen sei naheliegend, wonach die Spaziergänge offenbar bewusst nicht angemeldet würden, um die behördliche Auflagen zu umgehen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.