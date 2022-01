Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Lübeck (dpa / Christian Charisius)

In Köln zogen mehr als 1.000 Menschen durch die Innenstadt. Der Großteil der Demonstrierenden habe sich dabei an die Maskenpflicht gehalten, erklärte ein Polizeisprecher. In Lübeck gingen etwa gleich viele Menschen auf die Straße. In Berlin gab es verschiedene Protestaktionen mit teils mehreren hundert Teilnehmern. An einigen Orten der Stadt gab es auch Gegendemonstrationen. Zu größeren Zusammenstößen kam es laut Polizei zunächst nicht. In Mecklenburg-Vorpommern sprachen die Einsatzkräfte von insgesamt etwa 8.000 Protestierenden in verschiedenen Städten.

