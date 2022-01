Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Lübeck (dpa / Christian Charisius)

In Köln zogen etwa 1.500 Menschen durch die Innenstadt; in Lübeck waren es etwa 1.000. In Berlin gab es verschiedene Protestaktionen mit teils mehreren hundert Teilnehmern. An einigen Orten der Hauptstadt fanden auch Gegendemonstrationen statt. In Mecklenburg-Vorpommern sprachen die Einsatzkräfte von insgesamt etwa 8.000 Protestierenden in verschiedenen Städten. Auch aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden zahlreiche Veranstaltungen gemeldet. In Magdeburg versammelten sich laut Polizei etwa 1.800 Menschen zu einem unangemeldeten Protest, dieser sei ohne größere Ausschreitungen aufgelöst worden. In Cottbus registrierte die Polizei etwa 3.000 Teilnehmende.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.