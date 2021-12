Corona-Pandemie Erneut Proteste gegen Maßnahmen

Die Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gehen weiter. Versammlungen gab es am Abend in mehreren Städten, unter anderem in Ravensburg, Mannheim und Pforzheim. Nach Ausschreitungen bei einer Demo in Schweinfurt gestern Abend wurden vier Teilnehmer verurteilt.

27.12.2021