Coronavirus-Proteste in Ravensburg (picture alliance/dpa)

In Mecklenburg-Vorpommern waren es nach Polizeiangaben insgesamt rund 15.000 Demonstrations-Teilnehmer. In Brandenburg gingen rund 9.000 Menschen auf die Straße. Oftmals wurden die Versammlungen nicht angemeldet und als sogenannte Spaziergänge deklariert. Im ostsächsischen Bautzen wollten Einsatzkräfte nach Polizeiangaben einen Aufzug stoppen. Dabei seien sie mit Feuerwerkskörpern und Flaschen beworfen worden. Im rheinland-pfälzischen Pirmasens griffen zwei Teilnehmer einer Versammlung ebenfalls Einsatzkräfte an. Drei Beamte seien leicht verletzt worden.

Demonstranten wegen Gewalt bei Demo verurteilt

In einem beschleunigten Verfahren verurteilte das Amtsgericht Schweinfurt gestern vier Teilnehmer einer Demo in Schweinfurt, bei der es am Sonntag Abend zu Ausschreitungen gekommen war, zu Geld- und mehrmonatigen Bewährungsstrafen. Demnach erhielten zwei Männer wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und versuchter Körperverletzung Bewährungsstrafen von acht und zwölf Monaten. Eine Frau wurde zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ein weiterer Angeklagter muss wegen Widerstands und Beleidigung eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 20 Euro zahlen.

Polizeigewerkschaften: "Kinder als Schutzschilde missbraucht"

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierten Demonstranten, die bei Corona-Protesten ihre Kinder mitnähmen und Gefahren aussetzten. "Ein Kind als Schutzschild" zu missbrauchen sei ein Akt der Unmenschlichkeit und das müsse das Jugendamt auf den Plan rufen, sagte der unterfränkische Bezirksvorsitzende der DPolG, Grimm. Man müsse sich schon die ernsthafte Frage stellen, was eine Mutter dazu bewege, ihr Kind im Kinderwagen auf eine solche Versammlung mitzunehmen. Ähnlich äußerte sich der Chef der GdP, Malchow.

Ein vier Jahre altes Kind hatte bei den gewalttätigen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Schweinfurt Pfefferspray abbekommen und musste medizinisch behandelt werden, nachdem seine Mutter nach Polizeiangaben versucht hatte, eine Absperrung zu durchbrechen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.