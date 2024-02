Gesellschaft

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Schwerin. (Jens Büttner/dpa)

In Schwerin hatten sich gestern Abend Hunderte versammelt. Schon im Januar gab es in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern mehrmals Demonstrationen gegen rechts. Auch im bayerischen Deggendorf gingen zum zweiten Mal binnen weniger Tage Menschen für Demokratie und Toleranz auf die Straße. In Alzey in Rheinland-Pfalz kamen gestern es nach Polizeiangaben rund 1.200 zusammen.

Die Proteste gehen heute in die fünfte Woche. Seit Mitte Januar wird bundesweit täglich demonstriert. Millionen Menschen waren auf den Straßen. Auslöser sind die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein konspiratives Treffen mit AfD-Politikern. Dabei war es um die Schwächung des Verfassungsgerichts, Stimmungsmache in Sozialen Medien und Vertreibungspläne für Ausländer und Deutsche gegangen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.