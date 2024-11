Erneute Proteste in Georgien (AFP / GIORGI ARJEVANIDZE)

Der Vorsitzende der Oppositionspartei Akhali, Melia, forderte Neuwahlen und erklärte, das Volk werde niemals gefälschte Wahlergebnisse akzeptieren. Zudem kündigte er tägliche Demonstrationen an. Bereits in der vergangenen Woche hatte es in Tiflis Proteste gegen das Wahlergebnis gegeben.

Die Wahlkommission hatte die pro-russische Regierungspartei "Georgischer Traum" zur Siegerin der Parlamentswahl erklärt. Beobachter der OSZE bemängelten die Einschüchterung von Wählern, Druck auf Behörden und Gewalt gegen Beobachter.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.