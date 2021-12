Proteste gegen die Corona-Politik in Magdeburg (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

In Magdeburg versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 3.500 Personen. Damit hätten sich deutlich mehr Menschen beteiligt als in der vergangenen Woche. Auch aus anderen Orten in Sachsen-Anhalt sowie Thüringen wurden Protestaktionen gemeldet. In Rostock gingen laut Polizei knapp 3.000 Menschen auf die Straße. Abstandsgebote und Maskenpflicht seien bei einem Marsch durch die Innenstadt kaum eingehalten worden. Größere Zwischenfälle gab es den Einsatzkräften zufolge bislang nicht.

