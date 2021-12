Proteste gegen die Corona-Politik in Magdeburg (dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

In Mannheim zogen laut Polizei trotz eines Verbots bis zu 2.000 Menschen ohne Maske und Abstand durch die Stadt. Drei Polizisten seien leicht verletzt worden, als eine Gruppe versucht habe, eine Polizeikette zu durchbrechen. In Magdeburg versammelten sich nach Angaben der Einsatzkräfte etwa 3.500 Personen. Damit hätten sich deutlich mehr Menschen beteiligt als in der vergangenen Woche. Auch aus anderen Orten in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen wurden Protestaktionen gemeldet. In Rostock gingen den Angaben zufolge knapp 3.000 Menschen auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.